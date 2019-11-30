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Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 13'üncü haftasında İzmir'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku yaşandı.

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Süper Lig'in 13'üncü haftasında İzmir'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku yaşandı. Kasığından sakatlığı bulunan tecrübeli sol bek bir süre ısındı ve kendini denedi ancak oynayacak durumda olmayan Hasan Ali maça 35 dakika kala on birden çıkarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali'nin yerine Deniz Türüç'ü on bire monte etti.

MURİÇ YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü Vedat Muriqi, 21 kişilik kadroya dahil edildi ancak Ersun Yanal, Kosovalı forveti yedek soyundurdu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı yüzünden Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarından görev alamayan Max Kruse takıma döndü. Alman oyuncu, Muriqi'n yedek soyunduğu karşılaşmada forvette görev yaptı.

ERSUN YANAL'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçından 2 değişiklik yaparak Göztepe karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam, Tolga'nın yerine Rodrigues'e, Alper'in yerine de Kruse'ye görev verdi.

KARŞILAŞMAYA BÜYÜK İLGİ

Göztepe-Fenerbahçe maçına her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi takım taraftarı, stadı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepe taraftarı atkı, flama ve bayraklarla görsel şov hazırladı. Konuk Fenerbahçeliler de misafir kale arkası tribünü tamamen doldurdu.

MOSSORO'YA KESİK

Göztepe'de sakatlığı süren Poko, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemezken, teknik direktör İlhan Palut takımın önemli kozlarından Brezilyalı Marcio Mossoro'yu Fenerbahçe'ye karşı yedek soyundurdu. Mossoro'nun yerine İtalyan Napoleoni görev aldı. Göz-Göz'de cezası sona eren Alpaslan ise on bire döndü. İlhan Palut geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında şans verdiği stoper Reis'i kulübeye çekip Alpaslan'ı sahaya sürdü.

ÖNLEMLER ALINDI

Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi İzmir emniyeti Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Üzerinde kesici, yanıcı ve patlayıcı madde olanlar stadın çevresine dahi sokulmadı.


Fenerbahçe, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:04 Kaynak: DHA
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