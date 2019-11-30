Son Dakika Haberleri: Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar
Son Dakika Spor Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor

Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında konuk takım, geçen haftaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında konuk takım, geçen haftaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golsüz berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında şans verdiği Alper Potuk ve Tolga Ciğerci'nin yerine Garry Rodrigues ile Max Kruse'yi oynattı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk açıklanan listede oynayacağı duyurulan ve kasığında bir sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarından önce ısınmaya çıktı. Daha sonra soyunma odasına giden Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç oynadı. Deniz Türüç 7 maç sonra kendisine ilk 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertli ekipte ligde en son 7. haftada Antalyaspor karşısında forma giyen Kruse, 5 maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Vedat Muric de Göztepe karşısında yedek soyundu.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında geçen hafta 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Savunmada Wallace Reis'in yerine cezasını tamamlayan Alpaslan Öztürk forma giyerken, Marcio Mossoro'nun yerine de Stefano Napoleoni mücadele etti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da müsabakayı izledi.

Göztepeli futbolcular sahaya "Cinsiyete dayalı şiddete hayır, İzmir'i turuncuya boyuyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir
Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 02:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]