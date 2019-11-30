Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal

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Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir

Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR

Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor