Son Dakika Haberleri: Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
Son Dakika Spor Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Son Dakika Spor

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy

6 saat önce

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gazetecilere açıklama yaptı.

Göztepe- Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gazetecilere açıklama yaptı.

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy

Semih Özsoy, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir
Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 06:35:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]