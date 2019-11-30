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Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
6 saat önce
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gazetecilere açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:55 Kaynak: AA
Göztepe- Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gazetecilere açıklama yaptı.
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