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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Andre Poko idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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