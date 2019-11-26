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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Andre Poko idmanda yer almadı.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:58
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