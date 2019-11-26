Son Dakika Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.


Göztepe'de sakatlığı bulunan Andre Poko idmanda yer almadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli futbolcu Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo'yu takipten çıkardı
Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü Juventus efsanesi Paolo Montero'dan Merih'e övgü dolu sözler Fatih Terim'den 4 değişiklik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]