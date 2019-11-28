Son Dakika Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalıştı. İkinci bölümde duran top ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte, sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma olan Andre Poko, sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Yusuf Talum ve sol uyluk ön bölge kasında zorlanma ile ödem olan Kerem Atakan Kesgin idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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