Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:33 Kaynak: AA
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