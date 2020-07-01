Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:46
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