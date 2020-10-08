Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
08.10.2020 19:45
Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.
Akşam idmanına istasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik antrenmanı yaptı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Kubilay Sönmez ve Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.
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