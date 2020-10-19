Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR'ı Ali Şansalan
19.10.2020 00:58
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Şansalan oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Göztepe- Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Şansalan oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Sarper Barış Saka görev alacak.
Bu zorlu maçta VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Şansalan'a, Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak da Erkan Engin eşlik edecek. - İSTANBUL
Son Dakika KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı