Göztepe fikstürde avantajlı - Son Dakika

Göztepe fikstürde avantajlı

Alanyaspor müsabakasının ardından Fenerbahçe'ye konuk olacak Göz-Göz, daha sonra art arda evinde önce Ankaragücü'nü ardından diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni misafir edecek.

Alanyaspor müsabakasının ardından Fenerbahçe'ye konuk olacak Göz-Göz, daha sonra art arda evinde önce Ankaragücü'nü ardından diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni misafir edecek.

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Sezonun 33. haftasında ise Galatasaray'la Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak İzmir temsilcisi kapanışı Demir Grup Sivasspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda yapacak. Uzak deplasmanı bulunmayan Göztepe seyircisiz olarak oynayacak olsa da evindeki avantajı değerlendirmek için sahaya çıkacak.

İLHAN PALUT: DURUMU DÜZELTMEK İÇİN GEREKENLERİ YAPACAĞIZ

Teknik direktör İlhan Palut taraftarın önemli bir güç olduğunu ancak koronavirüs salgını nedeniyle seyirci olmadan da mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Son 2 haftada alınan yenilgilerin herkesi üzdüğünü belirten genç teknik adam, "Bu durumu düzeltmek için gerekenleri yapacağız" diye konuştu.

Alanyaspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de kart cezası sona eren İngiliz golcü Jerome takıma dönüyor. Sarı-kırmızılılarda, sakat futbolcu da bulunmuyor.

ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de sağ diz iç yan bağında zorlanma ve hafif ödem tespit edilen Cameron Jerome, sağ uyluk ön bölgede kas yaralanması olan Ege Özkayımoğlu, sol uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Hüseyin Bulut takımdan ayrı idman yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:55 

Son Dakika Spor Göztepe fikstürde avantajlı - Son Dakika Spor
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