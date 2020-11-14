Göztepe filede Fenerbahçe'ye konuk

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak derbide Karşıyaka'ya 3-0 mağlup olan Göztepe, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbul 50'nci Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ligde Göztepe'nin 4 maçta 1, Fenerbahçe'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor. İzmirspor ise saat 14.30'da Atatürk Voleybol Salonu'nda Çiftlikköy Belediyespor'u konuk edecek. İki müsabakayı da TVF Voleybol TV yayınlayacak.