Göztepe filede Play-Off aşkına
12.03.2021 11:53
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonun bitimine 4 hafta kala Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Gelişim Koleji ile karşılaşacak.
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonun bitimine 4 hafta kala Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Gelişim Koleji ile karşılaşacak. Gelişim Koleji Kampüsü'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Geçen hafta ilk 4'ü garantileyip Play-Off biletini kapan Karşıyaka ise aynı saatte düşme hattında yer alan Mehmet Erdem Marmara Akademi'ye konuk olacak. Maç TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.
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