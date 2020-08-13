Göztepe filede sezonu açtı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Göztepe yeni sezonu açtı.

Daha önce ligden çekilmesi gündeme gelmesine rağmen yeni yapılanmayla yoluna devam eden sarı kırmızılılarda başkan vekili Talat Papatya, şube yönetimi, teknik ekip ve takım kaptanları basınla bir araya geldi. Voleybol şube sorumlusu Hüsnü Öztuncel, hedeflerini ve yeni şube oluşumunu anlattığı organizasyonda geçen sezon sonunda yaşanan pandemi sürecine dikkat çekti. "Bu süreçle ilgili gerek toplantılar ile gerek aramızda yaptığımız istişareler ile voleybol şubemizi tekrardan canlandırma kararı aldık" diyen Öztuncel, "Biraz zor bir süreç oldu fakat ilk aşamada taraftar ve iş adamı potansiyeline sahip kişiler ile yola çıkma kararı aldık. 8 kişilik bir grup kurduk ve bu grupla ilgili çalışmaları pandemi sürecinde mümkün olduğunca online bir şekilde ilerlettik. İlk aşamada yaptığımız planlamaların hepsini gündeme getirdik ve hayata geçirdik" diye konuştu.

Şubede kendisiyle birlikte Göztepe taraftarı yöneticiler Derya Özyürek, Koray Ertaş, Atakan Atalar, Ömür Nemli, Akın Yorulmaz, Volkan Onur Gürsoy ve Şahin Özcan 'ın görev yapacağını belirten Öztuncel, "Yaptığımız planlamaların sonucunda 4 Haziran tarihinde Başkanımız Mehmet Sepil ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı esnasında tüm projelerimizi, başkanımızın kriterleri doğrultusunde kendisiyle paylaştık. En önemli düşünce olarak bizim hedefimizin Sultanlar Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledik. Tabii bunun bugünden yarına değil 4 yıllık bir süreç içerisinde olmasını söyledik. Bu düşünce başkan Sepil tarafından son derece olumlu karşılandı. Biz Göztepe ruhuna yakışacak, bizlere yakışacak, aidiyet hissedecek bir takım oluşturmak ve o takımla bir yerlere gelmek istiyoruz. İkinci en önemli projemiz olarak da salon eksikliğini gündeme getirdik. Türkiye 'nin en modern stadı Gürsel Aksel Stadı'na sahip olmamıza rağmen Bülent Özkul Spor Salonu'nu kaybetmemiz sonucu bizim salon sporlarında kullanmak üzere bir salonumuz kalmadı. Başkanımız ile yaptığımız istişare sonucunda öncelikle kendisi nezaket göstererek bu oluşumumuzu kabul etti. Salon projesinin bütün adımlardan önde geldiğini söyledi" dedi.Denk bir bütçeyle transfer çalışmalarını yaptıklarını söyleyen şube sorumlusu Öztuncel, "Kulübümüzün felsefesine ve geleneklerine uygun bir iletişim sergileyerek, doğru ve ivedi adımlar atmak istiyoruz. En önemli eksiklerimizden birisi de altyapı. Yaptığımız araştırmalarda kadın voleybolunun İzmir 'de potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bizim amacımız kendi salonumuza kavuşmakla beraber bütün altyapıyı sadece voleybol değil hentbol aynı zamanda basketbolu da bir araya getirerek bunu sürdürebilir bir eylem olarak değerlendiriyoruz. Bizim bugünden yarına bir bakış açımız yok sürdürülebilir ve devamlılık ana kriterlerimiz. Bu yüzden bütün belediyeler ve milli emlak ile dirsek teması içindeyiz. Çünkü yapılan projelerin ardından kendilerinden salon yapımı ile ilgili arazi talep ediyoruz. Bunlardan umut ediyorum ki bir olumlu sonuç alacağız. Ligdeki 12 takımımızın çoğu belediye takımı. Biz de maddi olmasa da ayni yardım beklentisindeyiz" şeklinde konuştu.HEDEF PLAY-OFF

Göztepe Voleybol Şube Sorumlusu Hüsnü Öztuncel, yeni sezonda ilk hedeflerinin grupta ilk 4 takım arasına girmek olduğunu söyledi. Öztuncel, "Bu sezonki hedefimiz Final Four'a gidecek, ilk 4'ü forse edecek, orayı belirleyecek bir takım olmak. Mücadele gücü olan, ortaya Göztepe kimliğini koyan bir takım olmak istiyoruz. En önemlisi ise 6 kişiden oluşan bir takım sporu olduğu için bir aile olabilmek. Bu bizim kendi adımıza olmazsa olmaz kriterlerimizden. Özenle yaptığımız, teknik ekibimizin yaptığı araştırmalarda oldukça verimli bir transfer sezonu geçirdiğimizi de düşünüyoruz. Kurmuş olduğumuz bu sembol oluşumun kabul görmesinde bize destek verdiği için başkanımız Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Özellikle belirtmek istediğim şey bu oluşumun camiaya kapalı bir oluşum olmadığı aksine açık olduğunu ve bunu büyüttüğümüz takdirde camianın dinamiklerini oluşturarak bir eylem planı haline getirebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.