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Göztepe filesinde 2 içeri 3 dışarı
6 saat önce
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe, 2 oyuncuyu kadrosuna katarken 3 isimle yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe, 2 oyuncuyu kadrosuna katarken 3 isimle yollarını ayırdı. Kale 1957'den 1998 doğumlu pasör Gizem Koçak ve Küçükyalı Yelkenspor'dan 1995 doğumlu smaçör Cansen Örencik ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılıların formasını giyecek. Göz-Göz, Cansu Hoag, Gizem Bayraktar ve Irmak Keskin ile yapılan görüşmeler neticesinde ise oyuncularla yollarını ayırdı.
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