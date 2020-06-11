Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor - Son Dakika

Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık ara, yarın akşam sona erecek.

Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor, System.String[]

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık ara, yarın akşam sona erecek. Son olarak 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelen 37 puanlı ligin İzmir temsilcisi Göztepe, evinde 53 puanlı lider Trabzonspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak oynanacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, yönetimin başlattığı, "Seni yalnız bırakmadık" kampanyasıyla stada giremeyecek taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer alacak.

Sıkı sağlık tedbirleri arasında oynanacak mücadelede 12 basın mensubu, 8 foto muhabir ve 10 yönetici yer alacak. Karşılaşmayı izleyecekler maçtan 30 dakika önce stada alınacak. Asansörlerin kullanılmayacağı statta herkese ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 ve üzeri çıkanlar müsabakaya alınmayacak. Maçtan 2 gün önce koronavirüs testinden geçen emniyet, stat görevlileri, basın mensupları ve yöneticiler maske takacak ve sosyal mesafe kuralına göre tribün ve sahada yer alacak. Göztepeli ve Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekip yedek kulübelerinde 2 koltuk mesafesi bırakarak oturacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda hafta boyunca hummalı bir şekilde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor maçı öncesi tribündeki tüm koltuklar, soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, yedek kulübeleri, otopark, salonlar, büfeler ve lavabolar temizlendi. Stada yalnızca koronavirüs testi negatif çıkan yöneticiler, emniyet mensupları, kulüp personeli, itfaiye ekibi ve basın mensupları alınacak. Stadın çevresine taraftarların da yaklaştırılmayacağı açıklandı. Göztepe'nin sahaya Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek 11'iyle çıkması bekleniyor.

14 HAZİRAN İÇİN GERİ SAYIM

Diğer taraftan Göztepe kuruluşunun 96'ncı yılını kutlamak için geri sayıma geçti. Her 14 Haziran tarihinde büyük coşkuyla doğum gününü kutlayan sarı-kırmızılılar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece Gürsel Aksel Stadı'nda sınırlı organizasyon yapacak. Taraftarların bu kez sahilde toplanmayacakları ve meşale şov gerçekleştirmeyecekleri ifade edildi. Statta ise Başkan Mehmet Sepil ve yöneticilerin yer alacağı, sağlık çalışanları ve koronavirüsü atlatan bir taraftarla birlikte meşale yakacakları ifade edildi. Göztepe'nin kutlamalarla ilgili flaş bir karar daha aldığı açıklandı. Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder'in Başkan Sepil'e bir mektup yazdığı ve havai fişeklerin canlılara zarar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin havai fişek gösterisi yapmayacağı bildirildi. Göztepe'nin havai fişek yerine ışık gösterisi organize edeceği vurgulandı.


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı         
17:11
Manchester City'den geleceğe yatırım! 16 yaşındaki kaleciyi renklerine bağladı Manchester City'den geleceğe yatırım! 16 yaşındaki kaleciyi renklerine bağladı         
17:09
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi         
17:04
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti         
16:27
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi         
16:26
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor         
16:07
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı         
16:05
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi         
15:50
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 19:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]