Göztepe, Galatasaray'a hazır! Wilczek'ten kötü haber...

Yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Göztepe maçında hakem Koray Gençerler görev yapacak.

Göztepe'de tedavileri Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler 'in yanı sıra sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve bağlarda gerilme yaşayan Kamil Wilczek antrenmanda yer almadı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.

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