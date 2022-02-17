Üye Girişi
Göztepe, Galatasaray'a hazırlanıyor - Son Dakika

Göztepe, Galatasaray'a hazırlanıyor

17.02.2022 18:37
Göztepe, Galatasaray'a hazırlanıyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde İzmir temsilcisinde hazırlıklar devam ediyor. Bugün öğleden sonra Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştiren Göztepe'de, futbolcular ilk bölümde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirildi.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

Göztepe, Galatasaray'a hazırlanıyor
Göztepe, Galatasaray'a hazırlanıyor
Göztepe, Galatasaray'a hazırlanıyor

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Pazartesi, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göztepe, Galatasaray'a hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Galatasaray'a hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement