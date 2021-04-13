Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı.
Ligde haftayı 2-0'lık Atakaş Hatayspor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, 2 günlük iznin ardından Galatasaray karşılaşması öncesi ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, pas ve ayak tenisi oyunuyla idmanı tamamladı.
Kaynak: AA
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