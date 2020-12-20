Göztepe, Galatasaray maçı için ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular istasyon çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.