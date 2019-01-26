Son Dakika Haberleri: Göztepe - Galatasaray Maçından Notlar

Göztepe - Galatasaray Maçından Notlar

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona erdi.

Göztepe - Galatasaray Maçından Notlar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona erdi. Ligin 11'nci haftasında Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi sonrası 10 maç men cezası alan Terim, 85 gün sonra takımının başında sahaya çıktı.

Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda 10 müsabakaya çıktı. Sarı kırmızılılar Terim'siz oynadığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Karşılaşmayı kale arkasından takip eden Galatasaraylı futbolseverler deneyimli teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu.

SEMİH KAYA KADRODA

Galatasaray'ın devre arasında Sparta Prag'dan renklerine bağladığı stoper Semih Kaya, Göztepe karşılaşmasına yedek soyundu. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Belhanda ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı.

ÖZDEŞ'TEN YASİN SÜRPRİZİ

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise sürpriz bir kadroyla takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, takımın en skorer ismi olan eski Galatasaraylı Yasin Öztekin'i 11'e almadı. Yasin'in yerine yeni transferlerden Serdar Gürler 11'de başladı. İzmir ekibinin Sporting Lizbon'dan kiraladığı sol bek Lumor Agbenyenu imza atar atmaz ayağının tozuyla Galatasaray maçına çıktı. Takımın diğer sol beki Berkan ise hafta içinde sakatlandığı için 21 kişilik kadroya alınmadı. Göztepe'de kart cezalısı orta saha Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren sol bek Traore, orta saha Ngando ile golcü Ghilas da maçta görev almadı.

BORNOVA STADI TIKLIM TIKLIM DOLDU

Göztepeli ve Galatasaraylı futbolseverler karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Bornova Stadı tıklım tıklım dolarken, iki takım taraftarları maçtan önce futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Maçı yaklaşık 8 bin taraftar izledi. İzmir Emniyeti Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında teyakkuza geçti. Güvenlik güçleri herhangi bir olay çıkmaması için stat çevresinde kuş uçurtmadı. Stat çevresine biletsiz kimseyi yaklaştırmayan emniyet mensupları, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:45 Kaynak: DHA

İzmir, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 Maçlık Cezasını Tamamladı Rus Basını, Galatasaray'ın Manuel Fernandes ile Anlaştığını Yazdı

Abdurrahim Albayrak'a "Forvet Nerede" Protestosu! İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep Maçının Hakemi Zorbay Küçük, Günay Güvenç'in Üstüne Yürüdü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 20:28:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe - Galatasaray Maçından Notlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]