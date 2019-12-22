Göztepe - Galatasaray maçından öğrendiğimiz 5 gerçek - Son Dakika
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Göztepe - Galatasaray maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

6 saat önce

1- HAKEM SINIFTA KALDISERKAN Tokat veremediği penaltılarla sınıfta kaldı.

Göztepe - Galatasaray maçından öğrendiğimiz 5 gerçek, System.String[]

1- HAKEM SINIFTA KALDI


SERKAN Tokat veremediği penaltılarla sınıfta kaldı. VAR masasındaki Atilla Karaoğlan da devreye girmeyince yine tartışmalı pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti.


2- GASSAMA'NIN G.SARAY ŞANSSIZLIĞI


GÖZTEPE'nin Senegalli sağ beki Gassama kariyeri boyunca oynadığı maçlarda kendi kalesine iki gol attı. Bunların ikisinde de rakip G. Saray'dı.


3- EN KÖTÜSÜ SELÇUK'TU


ŞÜPHESiZ maçın en kötüsüydü Selçuk İnan. Ne defansa ne hücuma doğru dürüst katkı yapabildi. Takım arkadaşı Donk bile onun maç içindeki hatalarına dayanamayıp tepki gösterdi.


4- TARAFTAR TAYLAN'I İSTİYOR


GALATASARAY taraftarları orta sahada Selçuk İnan- Younes Belhanda ikilisinden çok Taylan Antalyalı'nın dinamizmini görmek istiyor.


5- BU OYUN TERİM'E YAZAR


GALATASARAY o kadar kötü ki, geleceğe dair en ufak bir ışık vermiyor. Göztepe sahada ne istiyorsa onu yaptı. Fatih Terim ve ekibi bir çözüm üretemedi.


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Saray, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:51 
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