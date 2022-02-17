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Göztepe - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler - Son Dakika

Göztepe - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler

17.02.2022 14:15
Göztepe - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde müsabakanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruya göre maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

(Salih Yılmazsoy-İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Galatasaray, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göztepe - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler - Son Dakika


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