Göztepe, Galatasaray Maçının Hazırlıklarına Başladı
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Antalyaspor'u yenerek adını çeyrek finale yazdıran Göztepe, ligdeki Galatasaray maçının hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.
Göztepe'de bugün resmi sözleşme imzalanan Lumor Agbenyenu, ilk antrenmanına çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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