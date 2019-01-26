Son Dakika Haberleri: Göztepe - Galatasaray Maçının Var'ı Cüneyt Çakır

Göztepe - Galatasaray Maçının Var'ı Cüneyt Çakır

1 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Göztepe - Galatasaray Maçının Var'ı Cüneyt Çakır, System.String[]
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Bornova Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu yer alacak.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Cüneyt Çakır, Galatasaray, Güncel
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