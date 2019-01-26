Göztepe - Galatasaray Maçının Var'ı Cüneyt Çakır
1 saat önce
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray
'ın bu akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır
oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım
yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz
ve Asım Yusuf Öz
yapacak. Bornova
Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu
yer alacak.
(Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
Göztepe - Galatasaray Maçının VAR'ı Cüneyt Çakır Oldu
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