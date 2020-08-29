Göztepe, Galatasaraylı Yunus Akgün'ün peşinde

Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 14:02
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