Göztepe galibiyete odaklandı

Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla taraftarına kavuşacak Göztepe tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Koronavurüs salgını yüzünden evinde oynadığı son 26 maça seyircisinden yoksun çıkan sarı-kırmızılılar 533 gün sonra taraftarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken, sahasında son 4 maçı ise kazanamadı.

Geçen sezon son olarak 6 Nisan 2021 tarihinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarını kazanamadı. Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Galatasaray'a 3-1, Konyaspor'a 1-0 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sezona ise Fraport Tav Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 puan için kenetlendi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Mihojevic ve Burekovic idmanda yer almadı.

- İzmir