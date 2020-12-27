Göztepe galibiyeti unuttu - Son Dakika

Göztepe galibiyeti unuttu

27.12.2020 12:38
Göztepe galibiyeti unuttu, System.String[]

SÜPER Lig'de evinde Fatih Karagümrük'le öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Göztepe, son 5 resmi müsabakasında galibiyet göremedi.

SÜPER Lig'de evinde Fatih Karagümrük'le öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Göztepe, son 5 resmi müsabakasında galibiyet göremedi. Son olarak 9 Aralık 2020 tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, ligde Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise uzatma dakikalarında Bursaspor'a 5-4'lük skorla boyun eğdi. Süper Lig'de 4 maçta yalnızca 1 puanı hanesine yazdıran Göz-Göz, üst sıralardan uzaklaştı. Göztepe, oynadığı futbolla da taraftarını memnun edemedi.

Özellikle Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıda golü bulmasına rağmen ikinci devrede rakibinin baskısına dayanamayan Göz-Göz istatistiklerde de geride kaldı. Karagümrük, yüzde 60 topla oynama oranına ulaşırken, Göztepe yüzde 40'ta kaldı. Konuk takım maçta Göztepe kalesine toplam 19 şut atmayı başardı. Göztepe ise sadece 8 şut atıp 1 isabet sağlayabildi. Eleştirilerin odağında olan Teknik Direktör İlhan Palut, oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. "Oyunu forse ettik" diyen genç teknik adam, "Yoğun fikstüre sahibiz. Eksiklerimiz de çok, buna rağmen futbolcularım çok çalıştı. Ancak sonuç alamadık" dedi.

YALÇIN FORMAYI YERE ATTIGöztepe-Fatih Karagümrük karşılaşmasında oyundan alınan Yalçın Kayan ve Stefano Napoleoni'nin kulübeye tepki göstermesi karşılaşmaya damga vuran anlar oldu. Oyundan 63'üncü dakikada alınan Napoleoni'nin oldukça sinirlendiği ve kulübeye tekme attığı görüldü. Altyapıdan yetişen Yalçın ise 46'da Mossoro'nun yerine oyuna dahil olup, 87'de tekrar kenara çekildi. Yalçın, oyundan alınırken sinirlerine hakim olamadı ve formasını çıkarıp yere attı. Taraftarlar, bu davranışından dolayı 21 yaşındaki futbolcuya çok sert tepki gösterdi.SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR

Yalçın ise tepkilerin ardından sosyal medya hesabından önce özür açıklaması yayımladı. Oyuncu yaptığı açıklamada, "Yaşadığım hayal kırıklığından dolayı oyundan çıkarken istemsizce ve yanlış anlaşılmaya açık bir davranışta bulunduğum için Göztepe camiasından özür dilerim. Kesinlikle bu kutsal formayı yere atmak gibi bir niyetim yoktu. Altyapısından itibaren terlettiğim bu şanlı formanın ağırlığını çok iyi biliyor ve bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımın sözünü veriyorum. Terimin son damlasına kadar Göztepe arması için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe galibiyeti unuttu - Son Dakika Spor


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