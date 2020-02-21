Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika Spor

Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışan sarı-kırmızı futbolcular, idmanı şut çalışması ile tamamladı.

Göztepe'de tedavileri süren Andre Poko ve Atınç Nukan'ın yer almadığı idmanda Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Gaziantep FK müsabakasında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

"Merdiven boşlukları" uyarısı

Öte yandan Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından taraftarlara yönelik yapılan açıklamada, "Şanlı Göztepe taraftarı, TFF Disiplin Talimatı doğrultusunda tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması halinde kulüplere verilen ceza katlanarak artmaktadır. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı ekip iç sahadaki son karşılaşması olan Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından merdiven boşluklarının kullanımı nedeniyle 25 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

Atınç Nukan, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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