Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır

Göztepe'de tedavileri devam eden Obinna Nwobodo ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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