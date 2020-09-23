Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Stefano Napoleoni'nin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdürdüğü sarı-kırmızılı ekipte, antrenman sırasında sakatlanan Obinna Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

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