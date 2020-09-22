Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok