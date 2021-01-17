Göztepe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.
Ligde dün konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yenen Göztepe, ara vermeden Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde kulüp antrenörleri yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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