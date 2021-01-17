Göztepe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü Gençlerbirliği 'ni konuk edecek Göztepe, karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

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