Son Dakika Haberleri: Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alan çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik antrenman yaptı.

Göztepe'de tedavileri devam eden Beto, Halil Akbunar, Andre Poko ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.

Güzelbahçe Futbol Okulu öğrencileri antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi.

Gençlerbirliği, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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