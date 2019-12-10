Son Dakika › Spor › Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alan çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik antrenman yaptı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Beto, Halil Akbunar, Andre Poko ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.
Güzelbahçe Futbol Okulu öğrencileri antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi.
Son Dakika Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi