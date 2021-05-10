Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Hava yoluyla Ankara 'ya gidecek sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Atınç Nukan 'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kerim Alıcı , Berkan Emir , Marko Mihojevic, Balazs Megyeri ve Fousseni Diabate forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi İzmir 'deki son antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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