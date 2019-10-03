Göztepe göktuğ'a güveniyor

SÜPER Lig'de cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacağı maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, Portekizli file bekçisi Beto'nun yokluğunda altyapı patentli Göktuğ'a güveniyor. Sarı-kırmızılılarda altyapıdan çıkıp 2012 yılında profesyonel sözleşme imzalayan, 11 kez genç milli olan Göktuğ, geçen sezon Beto'nun yokluğunda Galatasaray deplasmanında ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

Yine Beto'nun sakatlandığı iç sahadaki Beşiktaş maçında son 5 dakika kaleyi koruyarak ikinci Süper Lig deneyimini yaşayan 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon son Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında Portekizli eldivenin kırmızı kart görmesiyle 53. dakikada oyuna dahil oldu. Göktuğ, taraftarın takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Beto'nun cezasıyla bu hafta Kayserispor önünde ilk 11'de kaleyi koruyacak. Teknik direktör Tamer Tuna ve takım arkadaşları, genç kaleciye moral aşılıyor.

YENİLGİYİ UNUTTU

Göztepe, Süper Lig'de sezona üst üste 2 mağlubiyetle düşme hattında başladıktan sonra 4 maçta rakiplerine geçit vermedi. Bu periyotta Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor'la golsüz, Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalan Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'u ise 1-0 mağlup etti. Ligde son haftaları puanla geçmesine rağmen 6 maçta yalnız 2 gol atabilen İzmir temsilcisi, hücum yollarındaki sıkıntıya çare arıyor.