Göztepe gruplar halinde idmanlara başladı

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Göztepeli futbolcular, belirlenen bazı kurallar dahilinde gruplar halinde idmanlara başladı.



Korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Göztepeli futbolcular, belirlenen bazı kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesislerinde çalışmaya başladı.



5 gruba ayrılan sarı-kırmızı takım, gruplara verilen saatlerde tesislere gelecek ve bir diğer grup gelmeden tesisten ayrılmış olacak. Tesis soyunma odalarının, duşların ve yemekhanenin kullanılmayacağı bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümü yapılacak. Çalışmalar minimum personel ile gerçekleşecek ve antrenman dışında tesiste maske takmak zorunlu olacak. - İZMİR