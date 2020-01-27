Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırdı - Son Dakika Spor

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırdı

6 saat önce

Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe, özlemini çektiği stada kavuştu.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırdı, System.String[]

Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe, özlemini çektiği stada kavuştu.

Yıllardır stat problemi nedeniyle farklı tesislerde karşılaşmalara çıkan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Ligde 19. haftada puanını 29'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 3. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maç öncesi büyük bir heyecanla stattaki yerlerini alan Göztepeli taraftarlar, müsabaka sonrasında da galibiyetten dolayı büyük coşku yaşadı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maça, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın gelmesi de İzmir futbolundaki dayanışmayı gösterdi.

Göztepeli futbolcular Gürsel Aksel Stadı'ndaki düşüncelerini sosyal medya hesaplarından aktardı.

Bazı futbolcuların paylaşımları şöyle:

Alpaslan Öztürk: "Bu tarihi ana tanıklık etmek, 95 yıllık özlemin sona erdiği maçta sahada olmak tarifsiz bir duyguydu. Muhteşem taraftarımızla yeni mabedimizde çok büyük zaferler kazanacağız. Beşiktaş karşısındaki galibiyet camiamıza armağan olsun."

Andre Castro: "Bugün hayatım boyunca unutmayacağım bir gündü. Sadece statta olanlar hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bilebilir. Sizler gerçekten böyle bir stadı ve böyle bir galayı hak ettiniz. Unutulmaz, teşekkürler."

Beto: "Kulüp için tarihi bir gün, yeni stadyum burada. Galibiyet için tüm mücadelesini gösteren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Göztepe'nin yeni stadında takım kaptanı olarak görev yapmaktan mutluyum."

Üç büyüklere karşı en başarılı 2. sezon

Süper Lig'de 28. sezonunu geçiren Göztepe, iç sahada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda 1967-1968 sezonundan sonra en başarılı sezonunu geçirdi.

1967-1968'de konuk ettiği Beşitktaş'ı 2-0, Galatasaray'ı 2-1, Fenerbahçe'yi de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yapan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı aynı skorlarla 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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