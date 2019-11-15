Son Dakika Haberleri: Göztepe Gürsel Aksel Stadı yükleniyor! 2 ay içinde...
Son Dakika Spor Göztepe Gürsel Aksel Stadı yükleniyor! 2 ay içinde... - Son Dakika Spor

Göztepe Gürsel Aksel Stadı yükleniyor! 2 ay içinde...

6 saat önce

Göztepe, sembol isimlerinden Gürsel Aksel'in adını verdiği, Türkiye ve Avrupa'da eşi bulunmayan stat inşaatında Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırlarken efsane futbolcuları, mevcut kadrosu...

Göztepe Gürsel Aksel Stadı yükleniyor! 2 ay içinde..., System.String[]

Göztepe, sembol isimlerinden Gürsel Aksel'in adını verdiği, Türkiye ve Avrupa'da eşi bulunmayan stat inşaatında Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırlarken efsane futbolcuları, mevcut kadrosu ve altyapısıyla tek vücut olarak gövde gösterisi yaptı.


Ocak 2014'teki ilk ihalenin iptal olmasına yol açan tüm yasal engeller aşıldıktan sonra ihalesi 14 Haziran 2017'de yapılıp temeli o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül 2017'de atılan stat, kısa süre içinde yükseldi.


TOKİ'nin dev yatırımıyla 218 milyon 900 bin TL'ye mal olan 25 bin kapasiteli stat, 2 ay sonra Süper Lig'in ikinci yarısında 24-26 Ocak haftasında Beşiktaş'la oynanacak devrenin ilk iç saha maçında açılacak.


Çatısı ve tribünleri tamamlanan, skorbordları takılıp çimlendirmeye geçilen statta koltuk montajları, elektrik aksamları, çatı ve çevredeki peyzaj çalışmaları yapılacak, elektronik bilet sistemleri takılacak.


2 ay içinde maç oynamaya hazır hale gelecek stadın bitişiğindeki ticari alanları ise daha sonra tamamlanacak.


Maç oynanmayan günlerde de 7 gün, 24 saat yaşayacak restoranları, ticari alanları, otoparkı, locaları, taraftar meydanı bulunan stadın çatısındaki halka açık yürüyüş yolu Avrupa'da ilk olacak.

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Binali Yıldırım, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:47 
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