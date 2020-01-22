Göztepe hafta sonu yeni stadına kavuşuyor - Son Dakika
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Göztepe hafta sonu yeni stadına kavuşuyor

6 saat önce

Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla yeni stadına kavuşacak.

Göztepe hafta sonu yeni stadına kavuşuyor, System.String[]

Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla yeni stadına kavuşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışına Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede devrime imza attıklarını belirterek, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirlilerin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var. Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı tesislere sahibiz. Bu tesisleşmeyi spordaki başarıları da yukarıya taşıyarak taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son 18 yıldır tesisleşmede önemli yol katettiklerini, yapılan yatırımlarla meyveleri artık toplamak istediklerini kaydetti.

"Tesisleşme konusunda zaten çok ileri noktadayız." diyen Bakan Kasapoğlu, ancak yatırımlar konusunda hiçbir zaman "yeterli" gibi bir anlayışları olmadığını aktardı.

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de cumhuriyet ile yaşıt hatta cumhuriyetten önce kurulan takımlar olduğuna ve bu takımların geçmişte büyük başarılara imza attıklarına işaret etti. Göztepe Stadı'nı pazar günü açacaklarını ve Alsancak Stadı'nda da çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Güzel İzmirimize, İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımı iki yıl süren Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerine uygun şekilde tasarlandı.

20 bin kişi kapasiteye sahip stadyum, TFF'nin yapmış olduğu talimat değişikliği ile kale arkalarına ayakta seyirci alınması kapsamında, Beşiktaş maçının ardından 25 bine çıkarılacak.

Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, eğlence merkezleri, spor müzesi, sergi alanları, yeme-içme alanları ve kapalı otoparkı ile çok yönlü hizmet verecek.

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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