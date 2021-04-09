Göztepe, Hatayspor maçına hazır

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi