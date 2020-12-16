Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

16.12.2020 17:51
Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dün konuk ettiği Bursaspor'a uzatma bölümünde 5-4 yenilerek elenen Göztepe, ligdeki Atakaş Hatayspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Lamine Gassama'nın idmanın bir bölümde takımla çalıştığı Göztepe'de dünkü karşılaşmada sağ baldır bölgesinden şiddetli kas krampı geçirdiği için oyundan çıkan Yalçın Kayan'ın yapılan muayenesinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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