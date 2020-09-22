Göztepe Hentbol Takımı tanıtıldı - Son Dakika

Göztepe Hentbol Takımı tanıtıldı

Göztepe'nin Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele edecek hentbol takımı, basın toplantısıyla tanıtıldı.

Göztepe Hentbol Takımı tanıtıldı, System.String[]

Göztepe'nin Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele edecek hentbol takımı, basın toplantısıyla tanıtıldı.

Gürsel Aksel Stadı'nın basın odasındaki toplantıya, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile yöneticiler katıldı.

Mehmet Sepil, şubenin taraftarlar tarafından yönetileceğini ve hentbolde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Sepil, "Hentbol şubesinin başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Torbalı'daki arazi

Göztepe'nin İzmir'in en bilinen markalarından olduğunu dile getiren Sepil, yerel yönetimlerle üst seviye görüşmelerdeki yakınlığı, "bir salondan iki saat faydalanmak istediklerinde" göremediklerini söyledi.

Torbalı Belediyesince tahsisi iptal edilen arazi konusuna da değinen Sepil, şöyle konuştu:

"Oraya gençler için tesis, okul yapacaktık. Sadece futbol altyapısı olmayacaktı. Futbol sahalarının yanında spor salonu, okul, yüzme havuzu planlıyorduk. Sadece futbol altyapısına değil diğer amatör branşlara da hizmet edecekti. Mevcut Belediye Başkanının açıklamaları cevabı hak etmiyor. Göztepe politika üstüdür. Bizi politika içine çekmeye çalışanlar, çekemezler."

"Bu yılı geçiş dönemi olarak planladık"

Hentbol Şube Sorumlusu Ramazan Harmancı, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir çok takımın kapandığı dönemde, taraftar dernekleri ve yönetim kurulunun desteğiyle hentbol şubesinin devam etmesi konusunda karar aldıklarını söyledi.

2020-21 sezonunda Metin Parlak yönetiminde, genç ve dinamik bir ekip oluşturduklarını kaydeden Harmancı, şöyle konuştu:

"Amatör branşlarda özellikle salon konusunda sorun yaşıyoruz. Bu konuda belediyelerden yeterli destek alamıyoruz. Bu sene belirli bir bütçe ile giriyoruz. Takıma destek olmak için düzenlediğimiz 'piksel' kampanyasına öğrencilerden askerlere, Dubai'den ABD'ye katılım oldu. Bu yılı geçiş dönemi olarak planladık. 3-4 senelik süreçte Avrupa kupalarına tekrar katılmak istiyoruz."

Antrenör Metin Parlak ise "Göztepe ailesinin" bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Süper Lig'in en genç takımı olduklarını kaydeden Parlak, "Yaş ortalamamız 21. Savaşan, çok koşan, sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım olacağız. Önümüzdeki 5 yılın temelini atıyoruz. Göztepe'mizin ismini çok yükseklere çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Göztepe, Okul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe Hentbol Takımı tanıtıldı - Son Dakika Spor

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