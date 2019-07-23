Son Dakika Haberleri: Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti
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Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil etti.

Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'un takımın Afyonkarahisar'daki kampına katıldığı belirtildi.
Borussia Dortmund, Hüseyin Bulut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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