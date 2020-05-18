Göztepe iç transferde elini çabuk tutacak - Son Dakika

Göztepe iç transferde elini çabuk tutacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe iç transferde gaza basacak.

Göztepe iç transferde elini çabuk tutacak, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe iç transferde gaza basacak. Koronavirüs pandemisi yüzünden maçların ertelenmesiyle hazırlıklarını tesislerinde sürdüren sarı-kırmızılılar bu hafta sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturacak. Beto, Castro, Titi, Berkan, Atınç, Napoleoni, Atakan, Soner ve Serdar'ı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolculara gelen teklifler nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışacak, Oyuncularının aklının çelinmesini istemeyen Başkan Mehmet Sepil'in 10 gün içinde bu isimlerin birçoğu ile anlaşma sağlayacağı vurgulandı.

Özellikle yerli oyuncuların alacakları ücretlerde fedakarlık yapmayı kabul etmesi de Göztepe'nin elini güçlendirdi. Yabancı futbolcuların ise pandemi nedeniyle başka ülke ya da şehirlere gitmeye sıcak bakmadıkları öğrenilirken, yönetimin iskelet kadroyu büyük ölçüde koruyacağı bildirildi. Dış transferde de kısa süre içinde stratejisini belirleyecek Göztepe'nin genç futbolculara da yönelmesi bekleniyor.


Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe iç transferde elini çabuk tutacak - Son Dakika Spor
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