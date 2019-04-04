Göztepe İçin Fırsat Haftası

Ligde kalma savaşı veren ve bu hafta Akhisarspor ile karşılaşacak olan Göztepe, rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı haftada kazanarak avantaj yakalamak istiyor.

Ligde kalma savaşı veren ve bu hafta Akhisarspor ile karşılaşacak olan Göztepe, rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı haftada kazanarak avantaj yakalamak istiyor.



Spor Toto Süper Lig'de kalmak için mücadele veren ve bu hafta konuk edeceği Akhisarspor'u devirmekten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmeyen Göztepe'de, bu maçın hazırlıkları sürüyor. Ege derbisinde 3 puana uzanarak ligde kalma umutlarını ilerleyen haftalara taşımanın hesaplarını yapan İzmir temsilcisi için bu haftanın ayrı bir önemi daha bulunuyor. 27. haftada sarı-kırmızılıların ligde kalma yolunda rakiplerinin de birbirleriyle oynayacak olması İzmir temsilcisinin iştahını kabartıyor.



Kulaklar Alanya'da



Topladığı 27 puanla 16. basamakta bulunan Göztepe, 21 puanla son sırada bulunan Akhisarspor'u yenerek hem kendi umutlarını yeşertmek hem de rakibiyle arasındaki puan farkını açmak isterken, küme düşme hattından da çıkmak istiyor. Topladığı 28 puanla sıralamada İzmir ekibinin hemen üstünde yer alan Bursaspor, haftayı 34 puanı bulunan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında geçirecek. Bursa temsilcisinin dış sahada oynadığı son 5 karşılaşmada kazanamaması da sarı-kırmızılıların umutlarını bir kat daha arttırıyor. İzmir'de Akhisarspor'u konuk edecek olan Göztepe'nin kulağı Alanya'dan gelen sonuçta olacak.



Başkent'te kritik randevu



Bu hafta ligin 13 ve 14. sırasında bulunan 31 puanlı iki ekip Ankaragücü ve Fenerbahçe de birbirleriyle mücadele edecek. Akhisarspor karşılaşmasında galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmeyen İzmir temsilcisi, derbiyi kazandığı takdirde iki takım biri veya ikisi ateşi yakından hissetmeye başlayacak. Bu hafta alınacak sonuçlara göre Göz Göz haftalar sonra küme düşme hattından da çıkabilir. Sarı-kırmızılıların kazanması, Bursaspor'un ise puan kaybı durumunda İzmir ekibi haftayı 15. basamakta noktalama şansına sahip olacak. - İZMİR

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