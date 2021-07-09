Göztepe, Icrypex ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kripto para platformu Icrypex ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Göztepe Spor Kulübü Ticari Direktörü Sinan Öznur, Icrypex Üst Yöneticisi Gökalp İçer ve Genel Müdür Ezgi İçer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinan Öznur, " Türkiye'nin önde gelen kripto para borsası firmalarından Icrypex ile iş birlikteliği anlaşmasına varmak bizim için büyük mutluluk. Icrypex'e destekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimizin uzun yıllar devam edeceğini umuyoruz. Bu birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gökalp İçer ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güzide spor kulüplerinden Göztepe'nin formasında yer almak bizim için çok özel bir duygu. 96 yıllık tarihiyle Türk sporunda birçok ilki başaran ve renk katan Göztepe'nin bu yıl çok daha büyük başarılara ulaşmasını diliyorum. Bu sponsorluk anlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Anlaşmaya göre şirket, 2021-2022 sezonunda Göztepe'nin forma kol sponsoru olacak.