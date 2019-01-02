Göztepe, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya
'nın Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'nde başladı.
Sarı-kırmızılı takım, kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, idmanda futbolcuların kuvvet koşusu gerçekleştirdiği belirtildi. İzmir
ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:56 Kaynak: AA
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