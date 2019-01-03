Göztepe, İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü
24 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya
'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, yoğun yağış altında gerçekleştirildiği belirtildi.
Futbolcuların, pas ve top kapma çalışmaları ile idmanı tamamladıkları bildirildi.
Göztepe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:09 Kaynak: AA
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