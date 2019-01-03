Son Dakika Haberleri: Göztepe, İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Göztepe, İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, yoğun yağış altında gerçekleştirildiği belirtildi.

Futbolcuların, pas ve top kapma çalışmaları ile idmanı tamamladıkları bildirildi.

Göztepe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:09 Kaynak: AA

serik, Antalya, Spor
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